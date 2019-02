Viergever heeft geleerd van de 1-1 bij De Graafschap met Ajax

,,Die ervaring, daar leer je sowieso van’', aldus Viergever, die nu als speler van PSV een voorsprong van vier punten op Ajax verdedigt. ,,Je staat natuurlijk liever vier punten voor dan dat je vier punten achterstaat. Dan heb je alles in eigen hand. Maar de weg is nog zo lang. Het is anders als er nog twee of drie wedstrijden te spelen zijn. We zijn nu totaal nog niet met het kampioenschap bezig. We willen ons ontwikkelen en onze wedstrijden winnen.’’



Viergever heeft met sommige Ajacieden nog wel eens contact, zoals met Joël Veltman en Lasse Schöne. ,,Ik ben lang met die jongens samen geweest. Dat schept een band. Dat is ook het leuke aan de voetballerij. De teams wijzigen tegenwoordig zo snel. Als je elkaar dan tegenkomt is dat leuk. Of je stuurt af en toe eens een berichtje, zoals zondag toen Veltman na lange tijd weer zijn rentree maakte. Dat is mooi.’’