Viergever hunkert naar winterstop: ‘Nog nooit op deze manier naar uitgekeken’

In tegenstelling tot GVVV speelde PSV in het bekerduel van woensdagavond niet frank en vrij. Maar volgens aanvaller Cody Gakpo zit er bij de PSV’ers niets dwars in het hoofd. ,,Ik denk dat wij vrij zijn in het hoofd. We zijn allemaal mensen maar we moeten gewoon bij elkaar blijven en positieve energie er in brengen. We hebben nog één wedstrijd tot de winterstop en daarna moeten we fris terugkomen.”



Na 118 minuten was het woensdag Mohamed Ihattaren die PSV naar de winst schoot. Het schokeffect van de trainerswissel (Ernest Faber op de plek van Mark van Bommel) was nog niet te zien. ,,We maken het onszelf heel moeilijk, het was geen beste wedstrijd maar we zijn door en dat is het belangrijkste”, aldus Gakpo. En dat het moeizaam ging was geen reden om op te geven, volgens de aanvaller. ,,Je moet altijd blijven doorgaan. Er gebeuren vervelende dingen in iedere wedstrijd. Daar kan je jezelf niet zomaar bij neerleggen. Je moet doorgaan zodat je hem over de streep trekt.”