Viergever nog niet bij selectie, Cassiera dicht tegen basisplaats aan

Ten Hag hoopt ook snel weer gebruik te kunnen maken van spits Kasper Dolberg. De jonge Deen is al twee maanden uit de roulatie met een scheurtje in een band van zijn middenvoetsbeentje. ,,Kasper gaat maandag weer op het veld trainen. Het is afhankelijk van het herstel van zijn voet en zijn conditie hoe snel hij weer terug is", aldus Ten Hag, die voor de spitspositie vertrouwen houdt in Klaas-Jan Huntelaar maar toegeeft dat Mateo Cassierra dicht tegen een basisplaats aan zit.



,,Hij heeft in Jong Ajax laten zien dat hij goals kan maken en dat hij een jongen met potentie is. Maar Klaas-Jan heeft als aanspeelpunt een belangrijke taak. Dat hij beter kan en soms ongelukkige momenten heeft gehad, dat is helder", blijft Ten Hag kritisch op zijn aanvalsleider.