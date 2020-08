Viertal Feyenoord-talenten niet mee op trainingskamp door één positieve coronatest

Voetbal­ster Melanie Gerrits uit Nieuwleu­sen stapt bij RB Leipzig in bij een ambitieus project

14 augustus ,,Spannend? Niet per se. Ik krijg niet zo snel last van heimwee”, zegt Melanie Gerrits vanuit Duitsland over de telefoon. De 19-jarige voetbalster uit Nieuwleusen is vastberaden om te slagen bij RB Leipzig, waar ze voor twee jaar heeft getekend.