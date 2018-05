Vijverberg in extase: De Graafschap na twee jaar terug in eredivisie

Door Mikos Gouka



Het was zenuwslopend. Waar De Graafschap in Almere de bovenliggende partij was geweest, was het dit keer op De Vijverberg volledig omgedraaid. De bezoekers waren beter in het hol van de leeuw. De 0-1 voorsprong kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Silvester van der Water draaide zich fraai vrij, zijn schot werd door De Graafschap-keeper Filip Bednarek slecht verwerkt. De rebound was een simpel klusje voor Jergé Hoefdraad: 0-1.



Dat De Graafschap nog voor het rustsignaal van arbiter Danny Makkelie op gelijke hoogte kwam, hadden de supporters van Almere City aan zichzelf te wijten. Makkelie trok royaal blessuretijd bij omdat de aanhang van de bezoekers vuurwerk op het veld hadden gegooid. Juist in de extra tijd tikte Tarik Tissoudali de 1-1 binnen op aangeven van Fabian Serrarens.



De laatste, in Almere ook al verantwoordelijk voor de late gelijkmaker, deed in de allesbeslissende wedstrijd aanvankelijk niet heel veel goed. Maar op de beslissende momenten was de voormalig speler van Almere City wel messcherp. Zo ook halverwege de tweede helft toen een vrije trap van zijn ploeggenoot Daryl van Mieghem via keeper Chiel Kramer voor zijn voeten kwam. Serrarens tikte de bal in het lege doel: 2-1.



De vraag was wat Almere City in de slotfase nog zou kunnen. Onder loodzware omstandigheden door de warme temperaturen moest de ploeg van trainer Jack de Gier toch last krijgen van het feit dat ze al bezig waren aan duel nummer zes in de play-offs. De Graafschap speelde twee wedstrijden minder. De kolkende Vijverberg, stijf uitverkocht, ging massaal achter de thuisploeg staan. Het bleek het steuntje in de rug dat nodig was. Nodig om De Graafschap, met de fanatieke aanhang, weer daar te laten spelen waar het hoort: de eredivisie.