Vilhena goed voor 250ste treffer onder Van Bronckhorst

Van Persie houdt zich al bezig met kunstgras in Emmen

6 december Hij is met zijn broze lichaam geen fan van kunstgras, maar toch sluit Robin van Persie niet dat uit dat hij zondag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen ‘gewoon’ meedoet bij Feyenoord. ,,Het ligt eraan hoe ik me de komende dagen voel’', zei Van Persie na het gewonnen duel met VVV-Venlo (4-1). ,,Ik ben geen fan van kunstgras, maar we maken zaterdag een keuze.’'