Vilhena wil naar Frankfurt, maar Feyenoord weigert

Frankfurt veroverde vorig jaar de Duitse beker, maar ging er zondag in de Super Cup hard af tegen Bayern München (5-0). Bij Eintracht staan ook Jetro Willems en Jonathan de Guzman onder contract.



Vilhena ligt nog tot 2020 vast in Rotterdam en zou deze zomer eigenlijk mogen vertrekken, maar is nu niet meer te koop. De dramatische seizoensstart lijkt de Rotterdammers op andere gedachte te brengen. Feyenoord ging in de voorronde van de Europa League kansloos onderuit bij het Slowaakse AS Trencín (4-0) en verloor zondag bij promovendus De Graafschap (2-0).