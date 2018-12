Vince Gino Dekker snel vertrokken bij Jong AZ

In Alkmaar moest hij beginnen bij de beloften. Bij Jong AZ kwam Dekker tot achttien optredens in de Keuken Kampioen Divisie, hij scoorde één keer. In de hoofdmacht kreeg hij geen officiële speelminuten. Doordat hij transfervrij is, kan Dekker gaan en staan waar hij wil.

,,Hij heeft zelf aangegeven dat hij weg wilde. Ze zijn goed uit elkaar gegaan, in onderling overleg. Het is een verschil van inzicht. Hij had er iets meer van verwacht, de klik was er niet’’, laat zijn woordvoerder weten. ,,Hij heeft alleen wat trainingen en oefenwedstrijden meegedaan met het eerste. Hij gaat nu rustig kijken en is vrij in wat hij doet.’’