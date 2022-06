Vincent Janssen tekent vandaag bij Royal Antwerp FC

Janssen voetbalde in de voorbije drie jaar bij Monterrey, in Mexico, maar liet weten dat hij open stond voor een terugkeer naar Europa. De spits speelde eerder bij AZ, Tottenham en Fenerbahçe.



Bij Royal Antwerp vindt Janssen met sportief directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel twee landgenoten terug. De aankoop van Janssen is een zoveelste transferstunt van de Great Old. Zes jaar geleden werd Janssen topscorer in de eredivisie. Na dat seizoen legde Tottenham 22 miljoen euro voor de aanvaller op tafel.