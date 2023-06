Virgil van Dijk beseft veel meer dan in 2019 dat Oranje een prijs kan winnen: ‘Hadden toen beter moeten aanpakken’

Virgil van Dijk en Ronald Koeman verloren in 2019 de finale van de Nations League tegen Portugal. Toen kwam het besef dat er een echte prijs op het spel stond later. Nu is dat anders. ,,We beseffen het nu veel meer dan toen.”

De Oranje-selectie is compleet nadat Nathan Aké zich ook meldde in Zeist. ,,Nathan kwam gisteren heel laat aan in Zeist’’, zei aanvoerder Virgil van Dijk op de persconferentie in aanloop naar het duel met Kroatië. ,,Het was niet hetzelfde als in 2019,” verwees de Liverpool-verdediger naar het jaar waarin hij zelf Champions League won. ,,We stonden dit keer niet te klappen voor de winnaar van de Champions League. Maar in de ochtend gebeurde dat wel voor Nathan. We zijn blij voor hem. Hij moet er trots op zijn. En daar hoort applaus bij.’’

Volgens Van Dijk is er nu meer besef dat Oranje een prijs kan winnen dan in 2019 toen de ploeg in de eindstrijd van Portugal verloor. ,,Zo’n tien spelers hebben de finale van de Nations League toen al meegemaakt. Toen beseften we niet dat we voor een echte beker speelden. Na de finale tegen Portugal in 2019 kwam het besef pas later, we hadden het toen beter moeten aanpakken. Het was ook pas de eerste editie. Nu is het gevoel wel degelijk al daar. Ik zou de beker heel graag omhoog houden, maar Kroatië is en blijft een heel lastige ploeg om te verslaan.’’

Koeman is het daarmee eens. ,,De Kroaten zijn heel erg sterk’’, vindt Koeman. ,,Het zijn winnaars, de bondscoach Dalic doet het al jaren erg goed daar. Maar dit is een prijs, daar moet je alles voor doen. Als je hem uiteindelijk niet wint, krijg je over zoveel jaar spijt. Zo vaak heeft Oranje niet de kans om een prijs te pakken. Nu is die kans er wel en die willen we pakken”

Koeman erkende bovendien dat er op strafschoppen getraind is: ,,Je moet koel blijven. Maar het moment kun je niet trainen. We geven er minder aandacht aan dan voorheen, maar het blijven belangrijke momenten. Hoe meer je twijfelt, hoe slechter het is. Als ik tegen Virgil van Dijk zeg ‘je moet het zo doen’ gaat hij er niet opeens negen op negen maken. Het gaat puur om het moment en hoe rustig je dan kunt blijven.’’

Justin Bijlow eerste keeper

Koeman heeft Justin Bijlow aangewezen als eerste keeper voor de wedstrijd tegen de Kroaten. De doelman van Feyenoord krijgt de voorkeur boven Andries Noppert en Mark Flekken. De bondscoach liet in het midden of Bijlow zondag eveneens onder de lat staan en of hij eventueel nog plaats moet maken als de halve finale tegen de Kroaten in een reeks strafschoppen eindigt. ,,Bijlow keept en meer wil ik er niet over zeggen’’, zei Koeman tijdens zijn vooruitblik op de strijd met de ploeg van wereldster Luka Modric.

Ik ben niet zo’n voorstan­der van wisselen voor een serie strafschop­pen of er moet een fors verschil zitten tussen de keepers Ronald Koeman

,,Ik ben niet zo’n voorstander van wisselen voor een serie strafschoppen of er moet een fors verschil zitten tussen de keepers’’, zegt Koeman. ,,Het belangrijkste is dat we een prijs kunnen winnen. En ook nog eens in eigen land, al zullen er heel veel Kroatische fans zullen zijn.’’

Herstart

Koeman werkte de afgelopen dagen gedetailleerd aan een soort herstart. De twee interlands in maart tegen Frankrijk (4-0 nederlaag) en Gibraltar (3-0 winst) vielen erg tegen. ,,Ik zie dit helemaal niet als een tussenfase’’, zegt Koeman. ,,Totaal niet zelfs. Er komen spelers, er gaan spelers en jonge spelers ontwikkelen zich. Dat hou je toch altijd? Ik heb wel het gevoel dat we iets moeten rechtzetten van de periode in maart. Dat niveau paste niet bij wat wij willen en hoe wij willen spelen. Dat het beter zal gaan, daar heb ik wel vertrouwen in. Er waren ook redenen dat het toen niet zo goed ging”.

Over de kansen van Oranje op de eindwinst in de Nations League: ,,Het zal dicht bij elkaar liggen. Optisch gezien is Kroatië misschien wel de sterkste van de vier landen. Italië is veranderd de laatste jaren. Spanje heeft heel veel talent en heel veel goede spelers, daar moet je als coach het beste elftal van maken. De Spaanse bondscoach kan dat. Maar het zou geweldig zijn als we de finale zouden spelen. We hebben nu meer tijd gehad om accenten te plaatsen, ik ben wel optimistisch.’’

Programma finale Nations League

