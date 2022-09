Virgil van Dijk geeft invallers compliment na ‘uitstekende pot’: ‘Hebben iedereen nodig richting WK’

Virgil van Dijk was een tevreden aanvoerder na de overtuigende 0-2 zege van het Nederlands elftal in de Nations League-wedstrijd tegen Polen. De verdediger gaf de hele ploeg een compliment, maar benadrukte vooral de rol die de invallers hadden gespeeld.

Vincent Janssen kwam na een uur spelen in het veld voor de geblesseerd uitgevallen Memphis Depay en bekroonde zijn invalbeurt met een assist op de 0-2 van Steven Bergwijn. ,,Hij hield de bal heel goed vast, dat was heel belangrijk”, prees Van Dijk de rol van de spits in gesprek met de NOS. ,,En Wout (Weghorst, red) deed het ook heel goed.”

,,Het is altijd lastig om in te vallen, daarom wil ik een speciale shoutout doen richting de ingevallen spelers. Ze hebben een uitstekende rol gespeeld. En we hebben iedereen nodig, dat is ook belangrijk richting het WK.”

Van Dijk was ook blij dat Oranje voor het eerst dit kalenderjaar de nul wist te houden. ,,Dat hadden we eerder tegen België al moeten doen, maar toen verzaakten we in de laatste tien minuten”, verwijst hij naar de 1-4 zege in Brussel. ,,Maar nu bleven we heel geconcentreerd tot het einde toe. Ik denk dat we over het algemeen een uitstekende pot hebben gespeeld.”

Alleen in de eerste fase na rust had Nederland het even lastig, maar Arek Milik liet een enorme kans op de 1-1 onbenut. ,,In die fase gaven ze wat meer druk, maar je moet dan blijven voetballen en meters maken. Na die eerste fase in de tweede helft hebben we dat beter gedaan en verdiend gewonnen.”

Berghuis: ‘Ik zag dat het menens was’

Steven Berghuis was de eerste speler die als invaller in het veld kwam. Al in de zesde minuut moest hij de na een nare botsing uitgevallen Teun Koopmeiners vervangen. ,,Je verwacht het niet. Je zit ontspannen naar die wedstrijd te kijken eigenlijk. Toen het net gebeurde zag ik aan de reactie van Teun dat het wel menens was. Toen was het direct warmlopen. Daarna zier je het wisselteken en weet je hoe laat het is”, vertelde hij na afloop.

Berghuis moest niet slikken toen hij hoorde dat hij niet in de basis zou staan. ,,De bondscoach is nog steeds aan het kijken en samenstellingen aan het proberen. Dan moet je het laten zien wanneer je erin komt. Op deze positie (linkshalf) is er ruimte voor ontwikkeling. Maar je hebt bepaalde kwaliteiten. Het is aan de coach hoe hij die wil gebruiken. Ik ben een creatieveling, dat weet iedereen wel.”

Een kwartier voor tijd werd de Ajacied zelf ook gewisseld. ,,Ik had wat last van mijn onderrug. Het kwam door het zachte veld denk ik. Ik verwacht geen grote problemen, maar ik zal me wel even goed laten behandelen.”

