Virgil van Dijk: Geweldige sfeer betaalt zich uit

,,Er zit zoveel kwaliteit in deze ploeg'', stak Van Dijk de loftrompet, ,,en de sfeer is zo geweldig... Dat betaalt zich uit. Portugal zette niet goed druk en daar konden wij goed onderuit voetballen en scoorden drie keer prima. We hebben laten zien wat we waard zijn. We moesten ons natuurlijk ook herstellen van de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Na de rust werd het wat lastiger voor ons. Portugal probeerde van alles. Maar toen ze met tien man kwamen te staan, hadden we het beter moeten uitspelen. Dat moeten we met dit jonge team nog leren. Maar 3-0 tegen Portugal blijft natuurlijk een fantastisch resultaat.''