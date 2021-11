Virgil van Dijk schrikt van ongelukkige val Louis van Gaal: ‘Hij is erop gebrand om WK te halen’

Video Louis van Gaal in rolstoel tijdens cruciaal duel Oranje: ‘Ik kan alles doen, want mijn brein werkt’

Louis van Gaal is in aanloop naar de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen in een rolstoel terechtgekomen na een val op zijn heup. Het weerhoudt hem er niet van om Oranje morgenavond in de Kuip te coachen. ,,Ik kan alles doen, want mijn brein werkt.‘’

