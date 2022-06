Virgil van Dijk zet vraagtekens bij vier interlands in juni: ‘Spelers hebben niks te zeggen’

Nee, zegt Virgil van Dijk. En hij schudt zijn hoofd. ,,Ik denk tijdens de wedstrijd nog niet aan waar ik over een week zit.’’ De aanvoerder van Oranje hint daarmee op zijn vakantie, die dit weekeinde na de interland tegen België begint.

Zes dagen na het verlies in de Champions League-finale moet Van Dijk zich nog opladen voor één duel. Een mooi duel wel, want het Koning Boudewijnstadion is vanavond het decor voor Derby der Lage Landen die voor de 128ste keer wordt gespeeld.

Een wedstrijd waarin Oranje weer eens moet proberen te winnen van de Zuiderburen. Dat is al liefst 25 jaar niet meer gelukt. In september 1997 was de laatste keer. Guus Hiddink was nog bondscoach en Stam, Kluivert en Bergkamp scoorden voor Oranje, terwijl Lorenzo Staelens voor de Rode Duivels doel trof.

Bekijk de beelden van de persconferentie.

De laatste Derby was in 2018. Een aantal van de huidige internationals deed toen ook mee. Het werd 1-1. Arnaut Danjuma maakte de Nederlandse goal.

Voor Virgil van Dijk wordt het dus de laatste wedstrijd van een lang en zwaar seizoen. ,,Ik ga nog één keer alles geven. Maar ik kan me wel vinden in wat Kevin De Bruyne over deze Nations League-wedstrijden heeft gezegd,’’ stelt hij. ,,Ik vind het ergens ook gek dat er nu nog vier interlands zijn. Er is meer kans op blessures nu. Spelers moeten er een stem in krijgen, vind ik, maar ja, we hebben niks te zeggen.’’

Hij denkt echter niet dat medespelers jaloers op hem zijn als hij dit weekeinde alvast zijn zwembroek en badhanddoek inpakt, terwijl zij nog door moeten. ,,Nee, ze willen uiteindelijk allemaal wel voor Oranje spelen. We zitten ook in een jaar met een WK.’’

Dat toernooi in Qatar werpt zijn schaduw al vooruit. Ook vanavond al. Louis van Gaal gaat in vier duels in elf dagen volop experimenteren. ,,Of alle spelers in actie komen in deze interlands? Er gaan er veel spelen’’, aldus Van Gaal. ,,Ik wil veel jongens zien. Sommige ook op nieuwe posities. Stel je voor dat er tegen de tijd dat het WK begint net zo veel blessures zijn als nu, dan moet ik weten wat de beste alternatieven zijn.’’

Van Gaal wil ‘uiteraard’ proberen de Nations League-poule te winnen. In dat geval organiseert de KNVB in 2023 de finaleronde. ,,Maar alles staat toch ook vooral in het teken van voorbereiden op het WK. Ik moet een WK-selectie maken met spelers die op elkaar vertrouwen. Dat je niet gaat etteren als je niet speelt. Ik ga een WK-selectie maken op kwaliteit en mentaliteit. En tegen België spelen is dan altijd een waardevolle graadmeter. Het is het elftal van Kevin De Bruyne. Voor mij momenteel de beste voetballer van de wereld.’’

Louis van Gaal: ‘Niet verstandig van Memphis’ Louis van Gaal reageerde tijdens de persconferentie op de openlijke steunbetuiging van Memphis Depay richting Quincy Promes, die die wordt verdacht van poging tot moord en grootscheepse drugshandel. ,,Hij probeert een medespeler te steunen. Ik vind ook dat je pas schuldig bent als je bent veroordeeld. Maar ik weet niet of het verstandig is om zo te reageren op sociale media. Ik denk zelfs van niet”, aldus de bondscoach. Lees hier meer.