Vitesse bereikt akkoord met Duitse technisch directeur, presentatie uitgesteld vanwege corona

Zo moet Oranje volgens jullie gaan spelen op het EK 2021

22 maart Steven Bergwijn krijgt de voorkeur boven Steven Berghuis en Denzel Dumfries vult de vacature op de rechtsbackpositie in, als het aan AD-lezers ligt. In totaal stelden ruim 20.000 bezoekers hun favoriete elftal samen voor het EK in 2021.