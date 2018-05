Vitesse countert zich naar finale play-offs

Vitesse heeft zich betrekkelijk eenvoudig geplaatst voor de finale van de play-offs. Gewaarschuwd door de vele opmerkelijke uitslagen van de laatste weken liet de ploeg van trainer Edward Sturing zich op eigen veld niet verrassen door ADO. Na de 2-5 zege in Den Haag wonnen de Arnhemmers ook in de eigen Gelredome: 2-1.

Door Wietse Dijkstra



ADO deed er alles aan om er nog een echte wedstrijd van te maken. Maar voor een stunt ontbrak de topvorm bij de vermoeide ploeg van trainer Fons Groenendijk, die evengoed kan terugzien op een uitstekend seizoen. ADO werd verassend zevende op slechts twee punten van Vitesse, dat in de beide duels in de play-offs over meer individuele kwaliteit bleek te beschikken.

In Den Haag toonden de Arnhemmers zich woensdag met uitblinker Mason Mount dodelijk effectief en ook vanavond sloeg de ploeg op de juiste momenten toe. In een fase dat ADO steeds nadrukkelijker op jacht ging naar de openingstreffer was een vlijmscherpe counter via Vyacheslav Karavaev (prima dieptepass), Roy Beerens (afgemeten voorzet) en Tim Matavz (beheerste volley) goed voor de 1-0. Daarmee was de spanning, zo die er al ooit was, wel uit de wedstrijd verdwenen.

Ook vlak na rust kreeg ADO de deksel op zijn neus toen het iets te enthousiast naar voren liep en Mount na een combinatie met Bryan Linssen in de tegenstoot voor de 2-0 zorgde. Vitesse-trainer Edward Sturing haalde meteen na die treffer Serero en Karavaev naar de kant. Ondanks de comfortabele 2-5 voorsprong wilde de interim-coach geen spelers sparen, zoals SC Cambuur eerder wel deed na de 1-4 zege tegen FC Dordrecht. Met alle gevolgen vandien.

Na de wissels van Vitesse scoorde ADO prompt tegen via Nasser El Khayati en was het via Bjørn Johnsen zelfs nog dichtbij de gelijkmaker. Dat de Noor de opgelegde kans miste, was misschien wel typerend voor ADO in deze play-offs.