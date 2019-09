Vitesse dankzij Linssen met de schrik vrij en naar voorlopige koppositie

Vitesse is in elk geval voor even de koploper van de eredivisie. Met de grootste moeite wonnen de Arnhemmers zaterdag op eigen veld van Fortuna Sittard (4-2), dat twee keer op voorsprong kwam. Vooral door toedoen van Bryan Linssen wist de thuisclub zich nog te herstellen.