Vitesse en Chelsea gaan nieuwe blessure Musonda samen onderzoeken

Vitesse stelt in samenwerking met Chelsea verder onderzoek in naar de knie van Musonda (22). De Belg zou tegen Heracles in de basis starten. Nu ook Matus Bero nog niet volledig fit is na een hoofdblessure tegen PEC Zwolle, start coach Leonid Sloetski met Navarone Foor en Jay-Roy Grot in Almelo (aftrap zaterdagavond 19.45 uur). Grot vervangt nu Musonda, terwijl Foor de plek inneemt van Bero. De Nijmegenaar vormt samen met Riechedly Bazoer de as op het middenveld van Vitesse. Verder voert Sloetski geen veranderingen door.

‘Eerst maar eens presteren in Almelo’

,,Heracles is matig gestart, maar heeft gewoon een goed team”, zegt Sloetski. ,,Met Cyriel Dessers staat er een spits met scorend vermogen. Over de koppositie maak ik me niet druk. We zijn ook pas drie competitiewedstrijden onderweg. We moeten nu eerst maar eens presteren in Almelo.”



Vitesse kan de koppositie grijpen, omdat er een gemankeerd programma is in de eredivisie. Ajax, Feyenoord, PSV en AZ voetballen dit weekeinde niet, in verband met de Europese agenda van de topclubs in Nederland.