Vitesse grijpt naast koppositie na dramatische avond bij PEC Zwolle

Thomas Letsch heeft zijn eerste blunder bij Vitesse begaan. De Duitse coach koos zaterdag tegen PEC Zwolle voor het roulatiesysteem. De rekening voor de misplaatste hooghartigheid met wisselingen in de basiself was een nederlaag voor de Arnhemse club in een draak van een wedstrijd: 2-1.

Door Pim Scholts



Rouleren is vaak een voorbode van voetballende armoede. En Vitesse was daar zaterdag geen uitzondering op. Met het oog op de arbeid-rustverhouding, corona bij Eli Dasa en de drukke maand december startten Idrissa Touré, Oussama Darfalou en Thomas Bruns bij de Arnhemse club in de basis. Sondre Tronstad en Loïs Openda begonnen zo op de bank. Dasa zat in quarantaine.

Met het verlies van Ajax tegen FC Twente (1-2) kon Vitesse koploper worden in de eredivisie, maar de wisseltruc van Letsch pakte volledig verkeerd uit. De Arnhemse formatie koppelde hotseknotsbegonia aan chaos in Zwolle. Er zat geen enkele lijn in het spel van de Gelderse eredivisionist. Niemand haalde zijn niveau, op doelman Remko Pasveer na.



Dat Vitesse voor rust op 0-1 stond, was ook tegen de verhouding in het veld. Maar Oussama Darfalou opende na 7 minuten de score. De Algerijn profiteerde van defensief geschutter.

PEC kreeg daarna kansen, maar faalde in de afwerking. Na rust trok de Zwolse equipe de stand, terecht, daarentegen wel gelijk. Touré, de slechtste Vitessenaar op het veld, ging onbehouwen door op Kenneth Paal. De huurling van Juventus kreeg via de VAR na 65 minuten rood en in de daaropvolgende vrije trap trof Jesper Drost doel: 1-1.

Strafschop door Bero

Het demasqué volgde een kwartier voor tijd. Bero veroorzaakte een strafschop. De Slowaak legde Mike van Duinen onnodig en ongecontroleerd neer. De spits van PEC voltrok van elf meter zelf het vonnis: 2-1.

PEC zette daarmee de tweede stunt van de zaterdagavond in de eredivisie neer. Letsch wisselde na rust nog wel volop, maar de Duitser kreeg de Vitesse-motor niet meer aan de praat. De Arnhemse club leverde de slechtste wedstrijd van het seizoen af. Ajax behield met verlies zo ‘doodgewoon’ de koppositie.

