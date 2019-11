Vitesse heeft benodigde papieren binnen: Honda klaar voor debuut

Vitesse maakt begin november bekend dat de ervaren Japanner weer terugkeerde naar de eredivisie. Honda speelde tussen 2008 en 2009 al voor VVV-Venlo, dat hem overnam van Nagoya Grampus Eight. Na zijn tijd in Venlo speelde Honda nog voor CSKA Moskou, AC Milan, het Mexicaanse Pachuca en Melbourne Victory. De 98-voudig Japans international was sinds zijn vertrek uit Australië naarstig op zoek naar een nieuwe club. Dat werd dus Vitesse, de huidige nummer vijf van de eredivisie.



De vraag is of Honda al wedstrijdfit is, maar wat betreft de benodigde papieren mag de Japanse middenvelder in elk geval spelen. Vitesse neemt het zondag (16.45 uur) in Rotterdam op tegen Sparta Rotterdam.