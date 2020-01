Vitesse heeft in eerste wedstrijd onder bewind Sturing weinig moeite met Fortuna

Tegen Fortuna, dat in de eredivisie halverwege september voor het laatst in eigen stadion verloor, leidde Vitesse bij rust al met 2-0. In de 26ste minuut ging een vrije trap van Oussama Tannane in één keer in het doel. Keeper Alexei Koselev verkeek zich op de bal die na het gras te hebben geraakt niet echt meer omhoog stuiterde. Ruim vijf minuten voor de pauze verdubbelde Tim Matavz, na een mooie aanval, de voorsprong.



De spits uit Slovenië scoorde in de 64ste minuut opnieuw. Fortuna deed via de Senegalees Amadou Ciss nog wel iets terug, maar verder dan dat doelpunt kwam de thuisploeg niet.



Sturing bleef zo ook in zijn vijfde periode als coach van Vitesse ongeslagen in zijn eerste wedstrijd. De voorgaande vier maal gebeurde dat tegen FC Utrecht (3-1 op 31 oktober 1999), De Graafschap (2-1 op 7 december 2001), FC Groningen (0-0 op 5 april 2003) en Sparta Rotterdam (7-0 op 14 april 2018).