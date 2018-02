Vitesse hijgt top 5 in de nek na zege op dramatisch Groningen

Door Lex Lammers



Ze werden verketterd en beschimpt. Ze werden weggehoond en uitgefloten. Matt Miazga en Tim Matavz lagen twee weken onder vuur voor het ballenknijpen en de elleboogstoot tegen Heerenveen.



Het maatpak van de beul zat vanavond óók als gegoten tegen FC Groningen. Maar ditmaal was dat op voetbaltechnische grond. 'M&M' zette de Trots van het Noorden in GelreDome resoluut weg: 2-0. Miazga opende in Arnhem de score, na vijf minuten al, met een krachtige kopbal. De Amerikaan werd na de handtastelijkheden van 20 januari tegen Denzel Dumfries vrijgesproken. Hij mocht gewoon meedoen tegen de Groningers.



De aanklager betaald voetbal eiste wel een schoring van vijf wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, voor Matavz. Omdat Vitesse in beroep ging, kon de Sloveen al tegen PEC Zwolle (2-1 zege Vitesse) meedoen. En ook tegen Groningen was hij beschikbaar. De spits vertolkte de hoofdrol bij de tweede goal. Na 32 minuten onderschepte Matavz de bal fraai en in de tegenaanval diende de clubtopscorer als bliksemafleider bij de goal van Mason Mount: 2-0.



De zege werd bij Vitesse luid bejubeld. De Arnhemse club gaf de opmars in de eredivisie verder kleur. De ongeslagen status in 2018 bleef overeind en het gat naar seizoensrevelatie PEC Zwolle werd intussen teruggebracht tot twee punten. Wellicht nóg belangrijker was de eerste thuiszege van dit kalenderjaar. Ook in GelreDome boekte de Arnhemse eredivisionist dus resultaat. Het betrof al met al pas de derde overwinning op Gelderse grond van deze competitie.



Vitesse had tegen Groningen nog wel beter zaken kunnen doen. Voor rust miste de arbitrage een goal. Zowel Guram Kashia als Miazga werkte de bal over de lijn. De Arnhemse aanval, met na rust debutant Roy Beerens, was verder ook slordig in de afwerking. Groningen blonk daar ook in uit. Tom van Weert voor rust en invaller Lars Veldwijk verprutsten twee droomkansen. Een hoofdschuddende coach Ernest Faber aan de zijlijn zei daarbij alles.