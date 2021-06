Vitesse-icoon en Oranje-opponent Kashia wil terug naar de eredivisie

De inmiddels 33-jarige Kashia heeft al 85 interlands achter zijn naam staan en morgen komt er daar in de Grolsch Veste in Enschede tegen Oranje waarschijnlijk weer eentje bij. De verdediger uit Georgië is inmiddels drie jaar weg bij Vitesse, waarna hij speelde voor San Jose Earthquakes in de Verenigde Staten en sinds dit jaar speelt hij voor Lokomotiv Tbilisi in zijn thuisland. Als het aan Kashia ligt, keert hij echter zo snel mogelijk weer terug naar Nederland.

,,Ik houd van dit land en van de mensen dus eerlijk gezegd zou ik dat heel graag willen. Maar het is heel moeilijk door de regels in Nederland. Die maken het moeilijk voor clubs om spelers van buiten Europa te halen. Ik zou wel heel graag willen, maar ik zou ook voor de beste teams in de wereld willen spelen en dat gebeurt ook niet", zei Kashia met een lach. Hoewel de verdediger in juli 34 wordt, verwacht hij zeker nog vier tot vijf jaar mee te kunnen: ,,Ik wil zo lang mogelijk blijven spelen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onder de indruk van Oranje

Willy Sagnol, de Franse bondscoach van Georgië die vernoemd is naar Willy van de Kerkhof, deed op de persconferentie meteen een goed woordje voor zijn captain: ,,Hij is in heel goede vorm, in topconditie. Dat zullen de mensen morgen wel zien. Dus voor alle Nederlandse clubs: hij is in topvorm.”



Sagnol gaf bovendien aan zeer onder de indruk te zijn van Oranje, de tegenstander van morgen: ,,Ik was enorm onder de indruk van bepaalde dingen die ik zag. Bijvoorbeeld van de fitheid van bepaalde spelers. Memphis Depay bijvoorbeeld. Hij was heel actief en speelde een heel goede wedstrijd.”

Volledig scherm Willy Sagnol. © EPA