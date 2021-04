Vitesse-keeper Pasveer tekent voor twee seizoenen bij Ajax

Het is officieel: Remko Pasveer is vanaf volgend seizoen keeper van Ajax. De 37-jarige goalie van Vitesse vertrekt transfervrij en tekent in Amsterdam een contract tot medio 2023.

Pasveer (37) maakte gisteren bekend te vertrekken bij Vitesse. Dat afscheid kwam razendsnel. Eerder nog was de doelman in gesprek met de Arnhemse club over een nieuw, eenjarig contract. Maar op het moment dat Ajax zich vorige week meldde, rond de bekerfinale, werden de onderhandelingen stopgezet. De Tukker kon de verleidingen van Ajax, sportief én financieel, niet weerstaan.

Ajax komt bij Pasveer uit vanwege een lastige keeperssituatie. Eerste keus Andre Onana is geschorst vanwege dopinggebruik. Maar de Kameroener wil ook niet bijtekenen. De Amsterdamse club wil achter Maarten Stekelenburg (38) een tweede doelman aantrekken. Kjell Scherpen wordt daarvoor niet geschikt geacht.

Volledig scherm Remko Pasveer lijkt op weg naar Ajax © Pro Shots / Stefan Koops

Pasveer is bezig met een uitstekend seizoen bij Vitesse. Hij gaat de Arnhemse club na vier jaar verlaten. In die periode beleefde hij dieptepunten, met de verbanning naar de reservebank in zijn eerste seizoen onder Henk Fraser en een bijrol in zijn tweede jaar achter de Portugees Eduardo. Maar de Tukker knokte zich ook terug. Hij is nu voor het tweede seizoen onbetwist in Arnhem.

Vitesse moet daarmee op zoek naar een nieuwe doelman. In Arnhem was de voorbije jaren Lars Unnerstall nadrukkelijk in beeld. De Duitser is niet meer beschikbaar. Hij is onlangs door FC Twente al weggekaapt bij PSV.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.