Vitesse koploper na zege in turbulente slotfase tegen AZ

Gokken op counter

In de Gelredome nam AZ al snel het initiatief, Vitesse gokte op de counter. Dat leverde ook kansen op voor Bryan Linssen (kopbal), Oussama Tannane (schot van afstand) en Tim Matavz (schot op doelman Bizot). Maar AZ was het dichtste bij een treffer via Myron Boadu. De status quo in Arnhem werd vervolgens na 33 minuten doorbroken. Navarone Foor tikte in het strafschopgebied Boadu aan. De penalty werd door Teun Koopmeiners ijskoud benut: 0-1.

Vlam in de pan

Daarna sloeg de vlam in de pan in de Gelredome. Fredrik Midtsjø besloot de bal vlak voor rust niet uit te spelen bij een blessure van Grot. De Noor haalde zich daarmee de torn van Matavz op de hals. De Sloveen kegelde zijn opponent neer. Na het opstootje volgden gele kaarten voor Matavz en Jonas Svensson. Matavz stookte met zijn overtreding ook het vuurtje op bij het matige Vitesse. En dat werkte, want de Sloveen maakte in de blessuretijd van de eerste helft ook nog eens de gelijkmaker. Leep kwam de spits voor Ron Vlaar, om daarna hard en knap in de bovenhoek te schieten: 1-1.

Op de paal

Vitesse zette na rust even aan, maar na een dubbele wissel (Vlaar en Idrissi er uit, Hatzidiakos en Aboukhlal in) nam AZ de regie weer over. Twee keer kwam doelman Remko Pasveer daarbij goed weg bij inzetten van Boadu en Aboukhlal. In de omschakeling was Vitesse vervolgens dicht bij de winst. Danilho Doekhi kopte echter op de paal.



Een punt leek daarmee de oogst voor Vitesse, maar in de blessuretijd kreeg de Arnhemse club een strafschop, na hands Hatzidiakos. Daar had Bero twee pogingen voor nodig. De eerste penalty (met een goal in de rebound van Oussama Darfalou) moest over worden genomen. De Slowaak was vervolgens gedecideerd: 2-1.