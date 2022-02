Vitesse mede dankzij fraaie omhaal Dominik Oroz NEC de baas in Gelderse derby

Vitesse en NEC traden met een gehavend elftal aan in de derby. De Arnhemse club miste Riechedly Bazoer, Maximilian Wittek en Adrian Grbic. Bij de Nijmeegse equipe ontbraken Lasse Schöne, Jordy Bruijn en Wilfried Bony, die in het verleden nog schitterde voor Vitesse. Vitesse kon wel weer beschikken over Loïs Openda. De topscorer was donderdag geschorst voor de return tegen Rapid Wien in de Conference League, waarin de club het Europese sprookje een vervolg gaf met een 2-0-zege en een plek in de achtste finales.

NEC probeerde te profiteren van de vermoeidheid bij Vitesse en begon fel aan de wedstrijd. De bezoekers kregen ook direct een paar mogelijkheden. Een vrije trap van Elayis Tavsan ging net over en een kopbal van Souffian Elkarouani was een simpele prooi voor Jeroen Houwen.

Volledig scherm © Pro Shots / Paul Meima

Vitesse nam al snel het initiatief over, maar van goed voetbal was mede door het slechte veld geen moment sprake. De thuisploeg kreeg voor rust wel één grote kans. Matús Bero kopte in vrijstaande positie over. Verder werd een schot van Sondre Tronstad voor de doellijn gekeerd door Edgar Barreto en kopte Danilho Doekhi uit een hoekschop over.

NEC-trainer Rogier Meijer wisselde halverwege Magnus Mattsson voor Mikkel Duelund en dat bracht vrijwel meteen effect. Uitgerekend Duelund zette NEC in de 49ste minuut op een 0-1-voorsprong. De middenvelder kreeg de bal voor de voeten gekopt van Dasa en vond de verre hoek. Hij bracht bij het vieren van zijn goal een eerbetoon aan Oekraïne.

Volledig scherm Thomas Buitink werd eerder deze week vader en scoorde vanmiddag. © Pro Shots / Paul Meima

Een spectaculaire fase volgde, waarin Vitesse zeven minuten later pardoes op een 2-1-voorsprong stond. Eerst kopte Danilho Doekhi raak uit een hoekschop en twee minuten later deed ook Oroz dat. Meteen na de aftrap was Jonathan Okita dicht bij de 2-2, maar hij schoot oog in oog met Houwen naast.

Vitesse was in het restant van de wedstrijd de betere partij, maar ontsnapte nog wel een keer aan de 2-2. Houwen redde op een lob van Okita. Tien minuten voor tijd besliste Oroz het duel met zijn tweede goal van de middag. De verdediger scoorde met een omhaal na een scrimmage bij een vrije trap.

De uitslag werd in de blessuretijd nog mooier voor Vitesse en nog pijnlijker voor NEC. Na enorm geklungel achterin kon invaller Thomas Buitink, net vader geworden, de bal in het lege doel tikken en voor de 4-1 eindstand zorgen. Zo won Vitesse net als in oktober (toen met 0-1) van NEC.

