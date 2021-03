Vitesse mede dankzij wondertreffer Tannane naar bekerfinale

Vitesse heeft voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de finale van de KNVB Beker gehaald. In GelreDome werd Oussama Tannane de grote held bij de Arnhemmers, die VVV door een assist en een prachtig doelpunt van de middenvelder met 2-0 versloegen.

Schreeuwend en wild gebarend probeerde Oussama Tannane de aandacht van zijn teamgenoten te trekken. Vrijwel de gehele speeltijd van Vitesse-VVV eiste hij de bal op. Waar op het veld het spel werd gespeeld, maakte niets uit. Lag er ruimte aan de linkerkant, dan was Tannane daar, moest hij zich laten inzakken om de opbouw te verzorgen, dan deed hij dat.

Het was de geldingsdrang van een man die het inmiddels gewend is om de hoofdrol te spelen bij zijn club. Hij deed het dit seizoen al zó vaak dat een winterse toptransfer lonkte. Maar een vertrek uit Arnhem ketste af voor de spelmaker van Vitesse. De makers van supporterspodcast Studio Langs de Rijn bespraken het vorige week uitvoerig.

Gissend naar de reden waarom de transfer niet was doorgegaan, ging het over het prijskaartje dat de middenvelder omgehangen moet worden. De supporters vermoedden dat een speler op zijn positie, met de vrije rol die Tannane heeft verworven in Arnhem, een hoger rendement moet halen, wil een club een dusdanig hoog bedrag bieden dat het voor Vitesse interessant genoeg is om hem halverwege het seizoen te laten gaan.

En in zekere zin was die uitleg best goed te volgen. Want de cijfers die Tannane dit seizoen liet noteren, zijn prima, maar niet heel indrukwekkend. De Marokkaanse middenvelder scoorde in de eredivisie vijf keer en gaf vijf assists. Ter vergelijking: Middenvelders als Rai Vloet (tien goals en vier assists voor Heracles), Sander van der Streek (zeven goals en vier assists voor FC Utrecht) en Joey Veerman (vijf goals en zeven assists voor SC Heerenveen) waren allemaal bij meer doelpunten betrokken dan Tannane.

Goud waard

Maar in de halve finale van de KNVB Beker liet hij zien waarom hij goud waard is voor Vitesse. Lange tijd ging veel van wat hij probeerde fout. Voortdurend zoekend naar de moeilijke oplossing, leverde hij de bal vaak in. Zag hij zijn voorzetten en steekpasses eenvoudig onderschept worden.

Maar Tannane bleef de bal opeisen, bleef zoeken naar zijn kans om de bekerheld van Vitesse te worden. En diep in de tweede helft wierp dat zijn vruchten af. Een kwartier voor tijd gaf hij vanaf de linkerkant van het veld een perfecte voorzet op Armando Broja. De spits uit Albanië kon eenvoudig raak koppen en brak daarmee de ban voor de thuisploeg.

Handtekening

De manier waarop Tannane vervolgens zijn handtekening onder de wedstrijd zette, was van grote klasse. Zes minuten voor tijd deed hij álles wat hij in de voorgaande 84 al had geprobeerd. Hij liet zich inzakken om de bal op te eisen, de opbouw te verzorgen. Vervolgens sprintte hij de ruimte in die aan de rechterflank was komen te liggen. Hij dribbelde naar binnen en schoot prachtig raak in de verre kruising.

En daarmee verzekerde hij zijn club van de vijfde bekerfinale in de clubgeschiedenis. De laatste was vier jaar geleden. Toen won Vitesse in de Kuip van AZ en pakte het de eerste prijs in de historie. Tannane zal erop azen om op 18 april opnieuw de held van zijn club te worden. En te bewijzen dat hij meer waard is voor Vitesse dan welke transfersom dan ook.

