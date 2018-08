Vitesse met Bruns en Van der Werff tegen FC Basel

Door Lex Lammers

Sloetski heeft het geraamte bij Vitesse wel staan. De Russische trainer puzzelt de laatste weken alleen centraal achterin en op het middenveld nog. Daar zijn Thulani Serero en Navarone Foor verzekerd van een plek. In het centrum van de verdediging is Chelsea-huurling Jake Clarke-Salter voor Sloetski een vaste pion. Bruns is nu de aanvallende middenvelder, Van der Werff moet de boel achterin dichthouden.

Vitesse staat op scherp voor het duel met FC Basel. De Arnhemse club wil de groepsfase van de Europa League in. Maar de Zwitserse topclub is favoriet in het tweeluik, dat donderdagavond (20.00 uur) in GelreDome begint.

Basel is door de uitschakeling in de kwalificatie voor de Champions League (verlies tegen PAOK Saloniki) in de derde voorronde van de Europa League terecht gekomen. De club van spits Ricky van Wolfswinkel is uit op eerherstel. Daarbij heeft in Zwitserland een trainerswissel plaatsgevonden. Raphaël Wicky is na een beroerde voorbereiding ontslagen en vervangen door Marcel Koller. Die moet het team weer op de rails zetten.

Bij Vitesse is bijna iedereen beschikbaar. Arnold Kruiswijk herstelt van een rugkwetsuur. Doelman Eduardo kampte in aanloop naar het duel met kleine pijntjes, maar de Portugees is fit.