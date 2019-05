Vitesse morele winnaar van uitputtingsslag in Utrecht

Vitesse is de morele winnaar van de heenwedstrijd in de play-offsfinale tegen FC Utrecht. De ploeg van Dick Advocaat liet legio kansen liggen en bleef steken op 1-1 in de eigen Galgenwaard.

Door Tim Reedijk

Met David Jensen, Timo Letschert en Joris van Overeem miste Advocaat bijna zijn hele as en met Riechedly Bazoer, Jean-Christophe Bahebeck en Othmane Boussaid moest ‘De Kleine Generaal’ het in zijn officieuze afscheidstournee in de eredivisie ook stellen zonder nog eens drie belangrijke krachten. Maar in Galgenwaard hadden ze begrepen dat vanavond de basis moest worden gelegd voor winst in de finales. In de Gelredome wonnen er dit seizoen maar weinig van Vitesse.

En daarom was de gelijkmaker van Tim Matavz ook zo belangrijk voor de eveneens gehavende ploeg van Leonid Sloetski. Met meer geluk dan wijsheid liep hij de bal achter doelman Nick Marsman, die zijn eerste officiële minuten van het seizoen maakte als vervanger van Jensen. Een héél belangrijke met het oog op de return. Want al na achttien minuten stond FC Utrecht dik verdiend op 1-0 door een exponent uit de jeugdopleiding van Vitesse, Sander van de Streek. De middenvelder kopte een voorzet van Gyrano Kerk binnen.

Kerk was op zijn manier, slordig maar o zo dreigend, de plaag voor de defensie van Vitesse. Al snel na de goal van Matavz kreeg hij de uitgelezen kans op 2-1. Hij stuitte op Remko Pasveer en de rebound ging via een verdediger en de paal het doel uit. Cruciale kansen, zoals Cyriel Dessers ook al een dot van een kans liet liggen in de eerste helft. FC Utrecht liet zich gelden met aanvallend voetbal en dreiging, waar zo vaak om gesmeekt werd door de aanhang van de club dit seizoen. Advocaat deed het dit seizoen vaak op zijn manier, effectief, maar soms ten koste van de amusementswaarde. Het leverde hem een zesde plek en uiteindelijk de play-offsfinale op en vanavond kon hij een grote stap zetten naar een uitstekende uitgangspositie.

Die leek er te komen toen Dessers vlak na rust na een fraaie aanval de 2-1 binnentikte, ware het niet dat de Belg buitenspel stond toen Sean Klaiber de pass gaf. Indirect gaf dat Vitesse, dat nauwelijks aan voetballen toekwam, vertrouwen. Die 1-1 op het bord was immers vooral in het voordeel van de Arnhemmers. Schoten van Van de Streek en Simon Gustafson strandden, waarmee de twijfel in Utrecht meer en meer toesloeg ondanks het veldoverwicht. Advocaat probeerde met invallers Michiel Kramer en Urby Emanuelson de ploeg van Sloetski nog aan het twijfelen te krijgen en er kwam inderdaad een serieus slotoffensief. Zonder succes. FC Utrecht bleef achter met een gevoel dat het te weinig had gekregen.