Vitesse onder Edward Sturing: ‘Winnen alleen is niet genoeg’

De plaggen gras vliegen in het rond op het zonovergoten Amendoeira Golf Resort. In de verte glijdt Thomas Buitink meters ver door. Bryan Linssen springt lichtvoetig op voor de zagende voeten van de jonge spits. Dan galmt een stem over de heuvels in de Algarve. Edward Sturing legt het positiespel stil. Mooie sliding en aan passie geen gebrek, maar de bal is doodgewoon slordig ingespeeld en leidt tot een bijna-botsing. De coach treurt om zoveel slordigheid.



,,Dat kan veel beter”, bast hij ferm. ,,Dat móet veel beter.”