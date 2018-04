Vitesse ook kopje onder tegen NAC

De krappe zege viel voor NAC, dat in de voorgaande twee duels verloor van Roda JC (0-1) en PSV (1-5), te klein uit. De thuisclub had een flink overwicht, maar liet legio kansen onbenut. De achtste competitiezege bracht de Bredase club niettemin voorlopig naar de veertiende plek.



Crisis

Door de nederlaag is de crisis bij Vitesse compleet. De play-offs om Europees voetbalkomen voor de Arnhemse club steeds meer in gevaar. De eredivisionist acteert ver onder de maat en ontbeert alle automatismen. De positie van trainer Henk Fraser staat stevig ter discussie.



Vitesse kan morgen op de ranglijst bijgehaald worden door Heerenveen en ADO Den Haag. De Arnhemse club blijft op doelsaldo dan wel de nummer zeven van de eredivisie en dat is nog altijd een ticket voor de nacompetitie. Maar het verval bij de Gelderse formatie in de laatste weken is alarmerend.



Vitesse ging vorige week roemloos onderuit tegen Roda JC (3-0). Vanvond in Breda toonde de Arnhemse equipe wel energie. Dat leverde in de beginfase ook druk op, maar geen kansen.