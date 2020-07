Vitesse pakt door: Wittek, Rasmussen én Openda komen naar Arnhem

Rasmussen (23) is een voormalige Deens jeugdinternational. Hij begon zijn carrière bij Odense en maakte in 2014 de overstap naar de jeugdopleiding van Schalke 04. Daarna speelde hij voor FC Sankt Pauli (Duitsland), Rosenborg (Noorwegen), Empoli en Fiorentina (beide Italië). Vorig seizoen werd hij verhuurd aan de 2. Bundesliga-club Erzgebirge Aue, de oude club van Vitesse-trainer Thomas Letsch.

Europese ervaring

Rasmussen (1.90 meter) brengt Europese ervaring met zich mee. Bij de Noorse topclub Rosenborg speelde hij onder meer vijf Europese wedstrijden. ,,Na verschillende avonturen de laatste jaren heb ik het gevoel dat ik bij Vitesse op mijn plek ben”, zegt Rasmussen over zijn keuze voor Vitesse op de website van de club. ,,Ik wil de verdediging op sleeptouw gaan nemen en een belangrijke rol gaan vervullen in het team. Ik heb bij Rosenborg mogen ruiken aan Europees voetbal. Dat smaakte naar meer en dus is dat hier mijn doel: aan het eind van het seizoen wil ik een Europees ticket op zak hebben met Vitesse.”

Volledig scherm Jacob Rasmussen (2) vorig seizoen in actie namens Erzgebirge Aue. © BSR Agency

Rasmussen is de tweede aanwinst van dit seizoen. Eerder werd de komst van linksback Maximilian Wittek bekend gemaakt. ,,We denken dat Jacob goed in onze speelstijl past”, zegt technisch directeur Johannes Spors. ,,Fysiek in de duels, maar ook met spelinzicht en opbouwende kwaliteiten. Ook neemt Jacob al de nodige internationale ervaring met zich mee. Daarnaast zijn goede linksbenige centrale verdedigers schaars. Met zijn komst vergroten we onze mogelijkheden in de verdediging.”

Openda aanvallende impuls

Openda is de eerste aanvallende versterking voor Vitesse. De Belgische jeugdinternational wordt voor een seizoen gehuurd van Club Brugge. De spits komt uit de opleiding van Standard Luik. Sinds 2018 staat hij onder contract bij Club Brugge. Openda speelde tot dusver 35 competitiewedstrijden voor de regerend Belgisch kampioen en scoorde daarin vier keer.

Vitesse is op zoek naar aanvallende versterkingen vanwege het vertrek van Bryan Linssen en Tim Matavz. Linssen vertrok transfervrij naar Feyenoord, Matavz ging na het einde van zijn contract naar Al-Wahda (Verenigde Arabische Emiraten). Spors: ,,Loïs is een pijlsnelle aanvaller, die goed de ruimtes weet te benutten. Hij staat te boek als een veelbelovend talent, die zelfs al Champions League ervaring in de benen heeft. We hopen dat hij zijn ontwikkeling door blijft zetten. Dan gaan we veel plezier aan hem beleven.”

Duitse linksback

Voor de presentatie van Rasmussen en Openda werd ook Wittek (24) als eerste aanwinst van deze zomer gepresenteerd. De Duitse linksback komt transfervrij over van SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga) en tekende een contract voor drie jaar. Hij moet in Arnhem de concurrentiestrijd aangaan met de Engelsman Max Clark.