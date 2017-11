Vitesse pas in slotfase voorbij tien man van ADO

Matt Miazga was de gevierde man bij de thuisclub toen hij met zijn kopbal in de 87ste minuut eindelijk de ban brak voor Vitesse (1-0), dat in de blessuretijd via een uitbraak van Bryan Linssen nog een tweede keer scoorde ook.



ADO had in Arnhem een aanval kunnen doen op de subtop, maar leed uiteindelijk een dure nederlaag. Tyronne Ebuehi kreeg binnen een minuut (70. + 71.) twee keer geel en is daardoor geschorst voor de volgende wedstrijd tegen FC Groningen. Dat geldt ook voor Lex Immers, die tegen zijn vijfde gele kaart aan liep.



Het duel in Arnhem kwam traag op gang. ADO zet graag vroeg de toon, maar wijs geworden door het grote aantal tegengoal van de laatste tijd zette de ploeg van trainer Fons Groenendijk dit keer niet meteen druk naar voren. Omdat Vitesse na het Europa Leagueduel met Lazio ook niet vol de aanval koos, was de wedstrijd voor rust niet om aan te zien.



De recordpoging 'voetballen zonder intentie om een goal te maken' bleef in de Gelredome uiteindelijk steken op ruim 33 minuten. De eerste doelpoging van de wedstrijd - een afzwaaier van Vitesse-speler Mitchell van Bergen - liet het publiek zowaar even schrikken. In de slaapverwekkende eerste helft waren Vitesse en ADO bezig met een positiespelletje zoals je dat wel vaker op de training doet: zonder doeltjes.



Het eerste schot tussen palen was vlak na rust de strafschop waarmee Matavz Vitesse op voorsprong had moeten zetten. De Sloveen kreeg het buitenkansje nadat Danny Bakker wat al te opzichtig op Navarone Foor was gaan hangen. Maar Zwinkels keerde de inzet van Matavz, die bij Tom Beugelsdijk maar weinig klaar maakte en vroegtijdig werd gewisseld.

Daarna gooide Vitesse eindelijk de schroom van zich af en werd ADO ver teruggedrongen. De ploeg van Groenendijk hield nog lang stand, maar brak na de rode kaart van Ebuehi uiteindelijk toch.