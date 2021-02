Vitesse plaatst zich als eerste club voor halve finales na late treffer

Excelsior mocht lange tijd dromen van een verlenging. In de eerste helft hield de ploeg van Marinus Dijkhuizen goed tegen en was alleen Armando Broja dicht bij de openingstreffer. De paal stond voor hem in de weg. In de tweede helft werd Vitesse gevaarlijker en kwam Excelsior minder in het spel voor, al kreeg Joël Zwarts namens de Kralingers een goede kans op de 1-0. In de eerste minuut van de wedstrijd kon Excelsior al rood krijgen na een zware tackle van Brandon Ormonde-Ottewill op Oussama Tannane, maar zowel Higler als de VAR deed niks.



In de 71ste minuut leek Broja alsnog te scoren voor de bezoekers. Openda werd door Riechedley Bazoer weggestuurd uit een vrije trap en vond de vrijgelopen Broja, maar op aanraden van de videoscheidsrechter keurde scheidsrechter Dennis Higler de treffer af. De reden: de bal lag niet stil. Excelsior leek Vitesse overwerk te bezorgen, maar na 91 minuten voetballen schoot Openda de Arnhemmers alsnog naar de halve finales.



,,De wedstrijd duurde net een paar minuten te lang", zei doelman Alessandro Damen na afloop bij ESPN. Zijn collega Remko Pasveer: ,,Het liep niet zoals gehoopt. In de eerste helft moet je scoren en de wedstrijd naar je hand zetten. Je denkt nog: het zal toch niet? Het blijft immers de beker. Het kan raar lopen.”



In de halve finales speelt Vitesse thuis tegen de winnaar van NEC-VVV of Ajax-PSV. Zaterdag weten de Arnhemmers wie de tegenstander is.