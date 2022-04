Vitesse - Sparta: zes minuten vol gas (en toch maar een keeper op doel)

Spannend weekend voor PEC Zwolle op de bank: ‘Soms zet ik tv uit in de hoop dat het helpt’

Hoewel PEC Zwolle dit weekend vrij is, wacht de ploeg toch enkele spannende dagen in de strijd tegen degradatie. Concurrenten Fortuna Sittard en Sparta spelen zaterdagavond hun onderlinge inhaalduel en Sparta komt ook dinsdag nog zes minuten in actie tegen Vitesse. ,,Tuurlijk houdt het je wel bezig”, stelt trainer Dick Schreuder.

