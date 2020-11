Vitesse speelt beter voetbal dan PSV en Feyenoord

Slot is op zijn hoede voor het RKC van Fred Grim: ‘Hij is een goede coach’

30 oktober AZ-trainer Arne Slot hoopt na de overwinning tegen HNK Rijeka dat zijn team ook in de eredivisie een keer kan winnen. RKC Waalwijk is zondag de tegenstander. Gelukkig kan hij beschikken over Jesper Karlsson, de Zweedse nieuwkomer die nu al heel belangrijk is voor AZ.