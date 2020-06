Vitesse start woensdag, Ajax een maand later pas

Een voorbereiding plannen in coronatijd blijkt ingewikkeld voor de eredivisieclubs. Wat is wijsheid, na een lange periode van stilstand of trainingen zonder fysiek contact? Vitesse begint morgen al aan de aanloop naar een competitie die half september pas begint. Ajax start pas écht op 1 augustus.

Niet alleen de beste startdatum is een vraag voor de eredivisionisten. Voor veel clubs is het oefenprogramma nog volkomen onduidelijk, behalve het feit dat er in de maand augustus zeker tweemaal wordt gespeeld tegen een ander team uit de eredivise. Die duels worden uitgezonden door FOX Sports.



Wel of niet sparren met amateurs, wel of geen trainingskamp in het buitenland of binnen de landsgrenzen. Veel clubs twijfelen nog.

Vitesse

Start: 1 juli

Vitesse start als eerste club de voorbereiding. Thomas Letsch begint dan ook aan zijn klus als hoofdcoach. Bij de Arnhemse club krijgt een aantal talenten de komende weken de kans een plek in de selectie te verwerven. Het zomerse trainingskamp, op de Veluwe, is voorlopig nog onzeker. De club beslist op grond van de coronamaatregelen of dat doorgaat. De Duitse trainer wil graag meerdere oefenduels afwerken. Maar het programma staat nog niet vast. In de planning zitten dan wel twee wedstrijden in het kader van het FOX-toernooi. De voorbereiding bestaat vooralsnog uit drie blokken. Tussendoor krijgen de spelers nog dagen vrij.

Fortuna Sittard

Start: 6 juli

Fortuna Sittard is er vroeg bij. Op 6 juli staan de spelers van kersvers hoofdtrainer Kevin Hofland weer op het trainingsveld van de Limburgse club. Hoe de voorbereiding er verder uitziet is ook voor Hofland en zijn staf nog een vraagteken. Vanwege de coronaperikelen wordt het schema nu pas goed en wel vastgesteld. Het beleggen van een trainingskamp lijkt onwaarschijnlijk.

FC Utrecht

Start: 6 juli

Deze week zijn er, verdeeld over de week, testen ingedeeld voor de spelers van FC Utrecht. Vanaf maandag 6 juli beginnen de veldtrainingen met de hele selectie. FC Utrecht belegt geen trainingskamp en is wel bezig met oefenwedstrijden, die nog niet bekend zijn.

FC Twente

Start: 6 juli

FC Twente begint op maandag 6 juli aan het eerste trainingsblok onder leiding van de nieuwe trainer Ron Jans. Dat blok duurt twee weken. Daarna is er een break van een week, waarna de voorbereiding wordt opgepakt. Dat blok duurt tot en met het begin van de competitie. De grote vraag is met hoeveel spelers Jans volgende week op het veld staat. FC Twente heeft op dit moment nog maar negen veldspelers en vier keepers onder contract staan. Over het oefenprogramma is nog niets bekend.

VVV

Start: 13 juli

De spelers van VVV gooien de spieren op maandag 13 juli weer los. Dan staat de selectie van hoofdtrainer Hans de Koning weer op het trainingsveld naast De Koel. Onduidelijk is nog welke tegenstanders de Venlonaren zullen treffen in aanloop naar de nieuwe competitie. Op dit moment is technisch directeur Stan Valckx druk met het formeren van een schema. VVV gaat niet op trainingskamp.

SC Heerenveen

Start: 18 juli

Johnny Jansen trommelt op zaterdag 18 juli zijn voetballers op voor de eerste trainingssessie van het seizoen 2020-2021. SC Heerenveen heeft nog geen oefenprogramma bekendgemaakt. Wel is zeker dat de voorbereiding op een ander complex plaatsvindt dan de afgelopen seizoenen, toen de Friezen vrijwel dagelijks trainden op de velden van het nabijgelegen dorpje Langezwaag. Het sportcomplex van de plaatselijke amateurclub wordt namelijk verbouwd. Heerenveen zoekt momenteel nog naar een geschikte trainingslocatie.

AZ

Start: 19 juli

AZ start de voorbereiding op het nieuwe seizoen op 19 juli. Dan is de eerste training. Een oefenschema is nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk speelt AZ al op 25 of 26 augustus de eerste officiële wedstrijd. Dan wordt de tweede voorronde van de Champions League gespeeld. Die zal deze keer bestaan uit één enkele wedstrijd. Loting zal bepalen welke ploeg dan een thuiswedstrijd speelt. De tegenstander komt uit één van de volgende landen: Turkije, Oostenrijk, Tsjechië, Griekenland of Kroatië.

ADO Den Haag

Start: 20 juli

ADO Den Haag heeft de voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen opgesplitst in twee delen. De selectie heeft, nadat de groepstrainingen in aangepaste vorm weer werden toegestaan, doorgetraind tot afgelopen week en heeft nu tot en met 19 juli vakantie.

Op 20 juli is de eerste training met de nieuwe technische staf, onder leiding van trainer Aleksandar Rankovic. Van 26 tot 31 juli is ADO vervolgens op trainingskamp in Mierlo. Er staat op dit moment nog geen oefenwedstrijd ingepland voor tijdens dat trainingskamp. Daar worden, onder het voorbehoud dat de autoriteiten er toestemming voor moeten geven, nog plannen voor gemaakt.

Volgens het schema dat door FOX Sports is gemaakt, oefent ADO op 8 augustus, 13 augustus, 22 augustus en 29 augustus tegen een andere eredivisionist. Welke ploegen de Hagenaars dan tegenover zich krijgen, is nog niet duidelijk. Dat wordt eind volgende week bekend. Wel heeft ADO zelf al een oefenwedstrijd met NAC Breda geregeld. Dat duel wordt op zaterdag 15 augustus gespeeld.

FC Groningen

Start: 20 juli

De spelers van FC Groningen staan op maandag 20 juli weer voor het eerst op het trainingsveld. Normaal start de ‘Trots van het Noorden’ kort na de eerste training met een oefencampagne tegen amateurclubs uit de regio, maar daar is door corona nog niets over bekend. Ook over een eventueel trainingskamp valt pas later een beslissing.

Heracles

Start: 20 juli

Heracles begint 20 juli. De club heeft het trainingskamp geschrapt vanwege bezuinigingen en is druk met oefenduels tegen voornamelijk Nederlandse clubs. Tegen wie is nog onbekend. Heracles begint zo laat, omdat het door is gegaan tot afgelopen week. Wormuth gelooft niet in trainen in blokken, dan bouw je iets op en als spelers dan een week vrij zijn en te weinig doen, raak je die conditie weer kwijt. Hij wil liever in één ruk door. Spelers krijgen in de acht weken voorbereiding wel elke week twee dagen vrij.

PSV

Start: 20 juli

PSV begint op 20 juli aan het nieuwe seizoen en de nieuwe trainer Roger Schmidt heeft ruim anderhalve maand om zijn wensen zo goed mogelijk over te brengen aan de spelersgroep. Uit een boek dat hij vorige maand publiceerde, blijkt dat hij erin gelooft dat hij in korte tijd veel zaken kan overbrengen. Bovendien heeft hij aangegeven pragmatisch te willen omgaan met de voor PSV veranderde omstandigheden door de corona-situatie. PSV kan minder investeren dan begin dit jaar gedacht, maar technisch manager John de Jong denkt nog steeds een aantal mutaties door te kunnen voeren die de kracht van de selectie ten goede komen. Het is de verwachting dat Schmidt in augustus in ieder geval in Duitsland een keer op trainingskamp wil, in de buurt van Bielefeld.

Sparta

Start: 20 juli

Sparta start de voorbereiding op het nieuwe seizoen op maandag 20 juli. Tegen welke clubs de Rotterdammers zullen oefenen tijdens de oefencampagne is nog niet geheel duidelijk. Er wordt in elk geval gesproken over een duel met stadsgenoot Feyenoord. Wat vaststaat: van 26 juli tot en met 1 augustus verblijft de selectie van trainer Henk Fraser in Delden voor een binnenlands trainingskamp.

FC Emmen

Start: 27 juli

FC Emmen werkt in twee blokken toe naar het derde eredivisieseizoen uit de clubhistorie. Het eerste blok loopt tot en met 12 juli. Daarna zijn de spelers twee weken vrij, om op 27 juli toe te werken naar de start van de competitie. Er is nog geen oefenschema bekend.

Feyenoord

Start: 27 juli

Veel is nog onduidelijk. Feyenoord gaat waarschijnlijk op 27 juli weer beginnen, maar daar wordt nog over gesproken. Oefenduels en trainingskampen eveneens onduidelijk, de twee verplichte FOX oefenduels in Nederland zijn waarschijnlijk Sparta en FC Twente.

PEC Zwolle

Start: 27 juli

PEC Zwolle heeft de voorbereiding opgedeeld in twee blokken en is zodoende al in training. De selectie van trainer John Stegeman bevindt zich momenteel in de tweede week van het eerste blok. Dat eindigt volgende week. Na twee ‘vrije’ weken keren de spelers op 27 juli terug voor het grootste gedeelte van de voorbereiding. Daar is een oefencampagne aan gekoppeld met vooralsnog zeven besloten wedstrijden. PEC oefent tegen twee eerstedivisionisten en gaat, zoals het er nu naar uitziet, achter gesloten deuren sparren tegen vijf competitiegenoten. Alleen in Nederland? Vooralsnog wel, al mikt de Zwolse club nog op een vriendschappelijk potje over de grens tegen een Duitse tegenstander.

RKC Waalwijk

Start: 27 juli

De voorbereiding van de Waalwijkers begint op 27 juli. Er is nog niets bekend over oefenduels en een eventueel trainingskamp.

Willem II

Start 27 juli

De Tilburgers beginnen op 27 juli aan de voorbereiding op hun seizoen, dat ook Europees voetbal brengt. Over oefenduels en trainingskampen is nog niets bekend.

Ajax

Start: 1 augustus

De spelers van Ajax zijn al even vrij geweest en trainen nu door tot 11 juli. Beginnen dan naar verwachting op 1 augustus aan de voorbereiding. Is nog onder voorbehoud. Concrete informatie over oefenwedstrijden en trainingskampen is er nog niet. Het doel is om half augustus een trainingskamp van een week in het buitenland te hebben en daar in elk geval twee oefenwedstrijden te spelen. En voor en na dat trainingskamp ook te oefenen, daarover moet komende weken meer bekend worden.

