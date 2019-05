Vitesse stuurt De Graafschap met slachtpartij de nacompetitie in

Vitesse heeft het ticket voor de play-offs om Europees voetbal binnen. De Arnhemse club staat na de ruime 6-1 zege op degradatiekandidaat De Graafschap op plek vijf in de eredivisie. De Superboeren zijn na de slachtpartij in Gelredome verplicht tot de nacompetitie. Het elftal van coach Henk de Jong is gezakt naar de zeventiende plek op de ranglijst.

Door Lex Lammers



De Graafschap kan na de afgang in Arnhem niet meer boven Fortuna Sittard, de nummer vijftien van de eredivisie, komen. Daarbij is ook Excelsior over de Doetinchemse club gekropen. In de nacompetitie zit de Doetinchemse club momenteel in het schema van Cambuur en Almere City, die vanuit de eerste divisie promotie willen bewerkstelligen.

Bij Vitesse startte vanmiddag Tim Matavz voor de eerste keer sinds zijn kuitbeenbreuk eind september weer in de basis. Bij De Graafschap zat Youssef El Jebli juist op de bank. De aanvallende middenvelder werd door trainer Henk de Jong vanwege de ramadan buiten het basisteam gehouden.

Matavz kreeg al snel een kans, maar stond buitenspel. De Superboeren namen vervolgens het initiatief. Maar na negen minuten werd een treffer van Charlison Benschop afgekeurd vanwege offside. Furdjel Narsingh en Burgzorg waren daarna dichtbij een Doetinchemse treffer.

Aan de hand van Martin Ødegaard nam Vitesse daarna de regie stevig over. De Noor opende na 25 minuten vanuit het niets de score. De huurling van Real Madrid kreeg alle hulp van De Graafschap. De defensie van de Superboeren liet veel tijd en ruimte vrij voor het schot. Omdat de bal onderweg nog door het been van Bart Straalman werd aangeraakt, was doelman Nigel Bertrams kansloos: 1-0.

De eigen goal was een mokerslag voor De Graafschap. Vitesse profiteerde en sloeg voor rust een tweede keer toe. Na 37 minuten rondde Thomas Buitink bekwaam af. Hij kwam alleen voor doelman Bertrams na een fraaie voorzet van Vyacheslav Karavaev: 2-0.

Bij De Graafschap kwam El Jebli na rust. Maar Vitesse kreeg de kansen en was veel beter in een pot zomeravondvoetbal. De Arnhemse formatie was via Bryan Linssen, Matavz en Max Clark gevaarlijk. In verdedigend opzicht kwam de subtopper geen moment meer in gevaar.

Vitesse scoorde nog wel. Buitink tekende na 69 minuten voor zijn tweede doelpunt van de middag (3-0). En na 71 minuten volgde een strafschop voor de Arnhemmers. Die werd eenvoudig verzilverd door Ødegaard: 4-0.

Daarna ging het hard in GelreDome. Oussama Darfalou scoorde de 5-0. El Jebli maakte met een fraaie vrije trap nog de 5-1, maar het slotakkoord was voor Vitesse. Richie Musaba fleurde zijn debuut bij de Arnhemse club op met de 6-1.

Met die treffer volgde voor De Graafschap na afloop een fluitconcert. De aanhang van Vitesse vierde feest met de grootste zege van deze competitie.

Volledig scherm © BSR Agency