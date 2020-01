Vitesse verhuurt Bruns aan VVV, ADO knipoogt naar talent Spurs

Vitesse verhuurt Bruns aan VVV-Venlo

Volledig scherm Thomas Bruns. © BSR Agency Thomas Bruns gaat een nieuw avontuur aan. Vitesse verhuurt de Tukker voor de rest van dit seizoen aan VVV-Venlo. De middenvelder is in de eerste helft van deze competitie door de Arnhemse club al uitgeleend aan PEC Zwolle. Maar daar is hij overbodig verklaard. Bruns (28) kwam in de zomer van 2017 binnen bij Vitesse. Hij maakte de transfervrije overstap van Heracles Almelo naar Arnhem. In zijn eerste seizoen reikte de Tukker tot 29 duels voor de Gelderse club. Maar daarna belandde hij onder coach Leonid Sloetski op een zijspoor. Vitesse verhuurde Bruns zodoende vorig jaar al aan FC Groningen. Dit seizoen stalde de Arnhemse club de middenvelder bij PEC Zwolle. Maar daar voldeed hij niet. VVV werd daarmee voor Vitesse een uitkomst. De Arnhemse club verhuurde eerder ook Oussama Darfalou al aan de Limburgse club. Bruns kwam tot acht optredens en één competitietreffer in het shirt van PEC Zwolle. De Tukker heeft in Arnhem nog een contract tot medio 2021.

FC Utrecht kijkt naar centrale verdediger, Basila in beeld

FC Utrecht zwaaide gisteren spelers én een assistent-trainer uit. De club lijkt, als het om ingaande transfers gaat, alleen nog voor een centrale verdediger te gaan nu aanvoerder Willem Janssen de rest van het seizoen aan de kant staat met een gescheurde kruisband. De laatste twee dagen van de transferwindow, vandaag en morgen, gaan uitwijzen of er nog een vervanger nog komt. FC Utrecht gooide veel lijntjes uit, vooralsnog zonder resultaat. De club wil alleen toeslaan als álles klopt, geeft er niet de voorkeur aan om een speler te huren en wil al helemaal geen verdediger aantrekken in de B-categorie. De Fransman Thomas Basila (20) is in elk geval in beeld. De jeugdinternational speelt bij FC Nantes. Via scout Didier Martel houdt FC Utrecht de Franse markt nadrukkelijk in de gaten, mogelijk is Basila een speler die voldoet aan het plaatje. Volgens Franse media wil FC Utrecht de verdediger huren met een optie tot koop.

Kluivert krijgt meer concurrentie bij AS Roma

Justin Kluivert krijgt er bij AS Roma een concurrent bij. De Italiaanse voetbalclub heeft vleugelaanvaller Carles Pérez overgenomen van FC Barcelona. AS Roma huurt de 21-jarige vleugelaanvaller voor de rest van het seizoen en neemt hem daarna definitief over. Met de overgang is een bedrag van zo’n 15 miljoen euro gemoeid.

Kluivert krijgt dit seizoen vooralsnog veel speeltijd bij AS Roma. Hij speelde 14 van de 21 competitiewedstrijden mee.

Salomon Kalou bovenaan verlanglijst West Ham United

Salomon Kalou keert mogelijk terug naar de Premier League. De oud-aanvaller van Feyenoord die onder contract staat bij Hertha BSC staat in de belangstelling van West Ham United. Volgens Britse media is Kalou de belangrijkste gegadigde om West Ham aanvallende impulsen te geven.

Kalou speelt al zes jaar in Berlijn en kwam eerder uit voor onder meer Chelsea. De 34-jarige aanvaller is afgedankt bij Hertha en mocht ook niet mee op trainingskamp deze winter. ,,Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Ik heb hier altijd mijn doelpunten gemaakt. Ik hoef geen speciale behandeling, maar het gaat om respect. En dat mis ik”, zei Kalou tegen de Berliner Kurier.

Sinds 2014 was Kalou elk seizoen een vaste waarde. Sinds de huidige jaargang en de komst van trainer Jürgen Klinsmann hoeft Kalou niet meer op speelminuten te rekenen.

ADO knipoogt naar zevende nieuweling

ADO heeft een oogje op wéér een nieuwe speler. Volgens de Daily Mail heeft trainer Alan Pardew een oogje op Tottenham Hotspur-talentje Troy Parrott. De Hagenaars willen de 17-jarige Ierse aanvaller voor de rest van het seizoen huren.

FC Dordrecht raakt Ormonde-Ottewill kwijt aan Excelsior

Volledig scherm Brandon Ormonde Ottewill wint een kopduel tegen FC Eindhoven. © BSR Agency FC Dordrecht-verdediger Brandon Ormonde-Ottewill speelt de rest van het seizoen voor competitiegenoot Excelsior. De Britse linksback, die aan zijn tweede seizoen aan de Krommedijk bezig was, wordt verhuurd aan de Rotterdamse club. Excelsior kan Ormonde-Ottewill, die een contract heeft dat aan het einde van het seizoen afloopt, deze zomer definitief inlijven. ,,Ik zie dit als een stap voorwaarts en een uitdaging om mezelf verder te ontwikkelen”, zegt de speler op de website van zijn nieuwe club. Lees hier meer!

FC Groningen ontbindt contract van Pohl

FC Groningen heeft het contract van Jannik Pohl ontbonden. De 23-jarige Deen kwam niet meer voor in de plannen van de nummer 8 van de eredivisie. Pohl voetbalde voor de winterstop op huurbasis voor het Deense AC Horsens. De aanvaller tekende in de zomer van 2018 een driejarig contract bij FC Groningen, waarvoor hij uiteindelijk acht duels speelde en eenmaal scoorde.

,,Soms is er sprake van een mismatch tussen club en speler”, verklaart technisch directeur Mark-Jan Fledderus het vertrek van Pohl. ,,Voor zowel FC Groningen als Jannik is zijn verblijf bij ons niet geworden wat we er beiden van hadden verwacht. Dan moet je tot een oplossing zien te komen en die hebben wij op deze manier gevonden.”

Cambuur haalt middenvelder van Chelsea

Cambuur heeft zich versterkt met middenvelder George McEachran. De 19-jarige Engelsman, Europees én wereldkampioen met de Onder-17 van zijn land, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Chelsea.

,,Met George halen we iemand binnen die met zijn traptechniek, spelinzicht en loopvermogen een wedstrijd open kan breken‘’, zegt Cambuurs technisch manager Foeke Booy op de website van de club. ,,George is bovendien een echte verbindingsspeler en met zijn specifieke kwaliteiten een welkome versterking.”

Braziliaan Guimarães naar Lyon

Olympique Lyon heeft zich versterkt met de Braziliaan Bruno Guimarães. De 22-jarige middenvelder komt over van Atletico Paranaense en tekent een contract tot medio 2024. Met de transfer is 20 miljoen euro gemoeid.

Guimarães meldt zich 10 of 11 februari bij zijn nieuwe club. Hij probeert zich op dit moment met de olympische ploeg van Brazilië voor de Olympische Spelen te kwalificeren. Guimarães is aanvoerder van zijn olympische ploeg. Olympique Lyon staat vijfde in de Franse competitie. De geblesseerde Memphis Depay komt dit seizoen hoogst waarschijnlijk niet meer in actie voor de club.

Barcelona wil ver gaan voor Willian

Barcelona gaat een ultieme poging wagen om Willian los te weken bij Chelsea. Volgens Sky Sports heeft de club van Frenkie de Jong 23,6 miljoen euro over voor de 31-jarige Braziliaan, die komende zomer transfervrij is. Willian is bezig aan zijn zevende seizoen in Londen. De aanvaller en Chelsea zijn het tot dusverre niet eens kunnen worden over een nieuw contract. Wilian is dus waarschijnlijk over een paar maanden gratis af te halen. Om de concurrentie voor te zijn wil Barcelona nu al toe slaan.

Alcácer op weg naar Villarreal

Paco Alcácer gaat Borussia Dortmund verlaten. De 26-jarige Spanjaard keert volgens Marca en Kicker terug naar zijn vaderland. Villarreal moet de nieuwe club worden van Alcácer. Eerder werd hij gelinkt aan Valenica.

Villarreal zou 30 miljoen euro over hebben voor de spits, die anderhalf jaar geleden van Barcelona voor 23 miljoen euro naar Dortmund ging. In de Bundesliga was Alcácer 23 keer trefzeker in 37 duels. Door de komst van de Noor Erling Haaland mag hij vertrekken bij Borussia.

Dortmund haalt Emre Can

Omdat Alcácer aan Villarreal wordt verkocht, heeft Borussia Dortmund de middelen om Emre Can terug te halen naar de Bundesliga. De 26-jarige Duits international staat volgens het Kicker op het punt om Juventus te verlaten. Bij de club van Matthijs de Ligt is Can dit seizoen niet meer zeker van een basisplaats. Het is de bedoeling dat Dortmund eerst een half jaar huurt en daarna definitief overneemt.

