Vitesse verpest debuut Hiddink met olympisch elftal China

Hiddink accepteerde vorige maand het aanbod van de Chinese bond om het olympisch elftal onder zijn hoede te nemen. Doel is kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. ‘’Ik was bijna met pensioen, maar dit is een mooie klus’', zei Hiddink bij zijn aanstelling. De gelouterde trainer, die in 2015 vanwege tegenvallende resultaten werd ontslagen als bondscoach van het Nederlands elftal, maakte bij een toernooi in Zuid-China kennis met zijn nieuwe ploeg. Hij schrok van het niveau. ‘’Toen kreeg ik een selectie aangeboden, waarbij ik dacht: oeh, ik moet nog even doorscouten...”, bekende Hiddink bij de NOS.



De Varssevelder heeft zijn talenten deze maand naar Hoenderloo gehaald voor een trainingskamp. Bij zijn officieuze debuut op de bank bleek het combinatieteam van Vitesse veel te sterk.