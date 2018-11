Vitesse verslaat FC Utrecht in wedstrijd met twee gezichten

Door Tim Reedijk



FC Utrecht was op papier een spannend duel in de subtop van deze open eredivisie. Maar dat was op geen enkele manier af te leiden uit wat beide ploegen lieten zien in de eerste helft. Op een grote kans van Gyrano Kerk na gebeurde er werkelijk helemaal niets en was het niveau schijnend en subtoponwaardig.



Met het eerste schot tussen de palen van Vitesse na bijna een uur spelen (!) opende Bryan Linssen dan toch de score. Na een goede combinatie legde de linksbuiten de bal in de verre hoek. Op het moment dat Advocaat de boel tactisch wilde omzetten en met de gepasseerde Cyriel Dessers als invaller de jacht op de gelijkmaker wilde inzetten, schoot Martin Ødegaard de 2-0 binnen uit een vrije trap.



Dessers was uiteindelijk toch de man die de spanning terugbracht in de eerste fase van de wedstrijd waarin FC Utrecht nadrukkelijk druk naar voren had. De Belg veranderde een schot van Lukas Görtler van richting. De eindsprint die had moeten leiden tot de 2-2 bleek niet meer dan door Eduardo gepareerde inzetten van Kerk en Dessers, waardoor Vitesse de bezoekers op doelsaldo voorbij gaat op de ranglijst. Daarmee is ook de ongeslagen reeks van FC Utrecht van vijf wedstrijden met vier overwinningen in de eredivisie voorbij.