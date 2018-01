Vitesse verslaat PEC dankzij twee wonderschone goals

De competitiehervatting tegen NAC Breda werd vorig weekeinde weliswaar gewonnen door PEC (1-0), maar het spel was op de beginfase na weinig verheffend. Die lijn trok PEC Zwolle een week later door naar de eerste helft tegen Vitesse. De Arnhemmers waren dreigender, PEC zocht te vaak de lange bal in plaats van het voetballend sterke middenveld met Rick Dekker, Mustafa Saymak en Ryan Thomas.



De 0-1, na een half uur spelen, kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Na een knappe aanname schoot Bryan Linssen Vitesse overtuigend en verdiend op voorsprong. Even daarvoor was Diederik Boer een inzet van Mason Mount de baas, het eerste serieuze moment van dreiging van Vitesse.



De wedstrijd kantelde in de tweede helft, met de gelijkmaker tot gevolg. Younes Namli trok naar binnen, haalde uit en versloeg de blunderende keeper Remko Pasveer met een zwabberbal: 1-1.



Wereldgoal

Maar PEC Zwolle zette daarna niet door. Een kwartier voor tijd konden de Zwollenaren weer van voor af aan beginnen, toen Mason Mount een vrije trap in één keer schitterend achter Diederik Boer schoot. Een wereldgoal. Van grote afstand werd het 1-2.



Van 't Schip reageerde en bracht Piotr Parzyszek. Stef Nijland, de andere spits van PEC, stond toen al binnen de lijnen. De supporters van de thuisploeg zongen 'Alles of niets'. En wat was Nijland dicht bij 'iets'; de invaller schoot de bal via een volley op de paal. Maar omdat er - los van een gevaarlijke scrimmage - in de resterende minuten geen grote kansen meer kwamen, bleef het bij 1-2.



Mason Mount sprak met FOX Sports over zijn wereldgoal. ,,Ik zag de keeper van de lijn", zei de Engelsman. ,,De boys zeggen dat het niet bewust was. Vanaf deze positie probeer ik het vaker, maar ik weet niet of ik dat moet zeggen voor de toekomst."