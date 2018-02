Vitesse verslikt zich in Excelsior

Luc Castaignos kon de afgelopen weken niet overtuigen als vervanger van de geschorste Tim Matavz. De spits kreeg ook veel kritiek van zijn eigen supporters, maar opende wel al in de tweede minuut de score. Na een halve omhaal mocht Castaignos zijn tweede competitietreffer vieren. Zijn eerste doelpunt van dit seizoen in de eredivisie maakte hij in het uitduel met Excelsior.



Waar Castaignos prettige herinneringen aan Excelsior bewaart, daar voelt Hicham Faik zich uitstekend op zijn gemak in het Gelredome. De middenvelder schoot de bezoekers vlak voor het rustsignaal op gelijke hoogte. Vorig seizoen scoorde Faik zelfs tweemaal in Arnhem.



Excelsior was na rust de betere ploeg, maar had de hulp van Vitesse nodig voor de winst. Mike van Duinen mocht juichen nadat hij de bal tegen zich aan kreeg geschoten door tegenstander Lassana Faye.