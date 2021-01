Vitesse verslikt zich in RKC en laat opnieuw dure punten liggen

Samenvatting Groningen mist aanslui­ting met subtop na nieuwe nederlaag tegen Heracles

18:48 FC Groningen heeft voor de tweede keer dit seizoen verloren van Heracles in de eredivisie. Nadat de ploeg van trainer Danny Buijs op 23 december al onderuit ging met 1-0 op eigen veld, werd nu met diezelfde cijfers verloren in Almelo. Groningen verzuimt door de nederlaag om (voor even) de vijfde plek in de eredivisie over te nemen van Feyenoord.