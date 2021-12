Vitesse vol ongeloof over arbiter Bas Nijhuis en VAR: ‘Dit kán toch niet? We zijn beroofd’

Kaan kapte op het veld bij Go Ahead Eagles en nu in eigen eigen kapsalon: ‘Het is geen zekerheid dat je het als voetballer haalt’

Toen Deventenaar Kaan Kisa (20) afgelopen jaar afviel in de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles, besloot hij het te maken als kapper. Zo komt de speler van het Zutphense Be Quick zijn oude en huidige teamgenoten nu tegen in de kappersstoel, in een speciaal voor hem gemaakte studio in de achtertuin van zijn ouders.

19 december