Vitesse vol trots na stunt: ‘1-0 tegen Tottenham Hotspur, dat klinkt goed’

Trots

Vitesse-coach Thomas Letsch vond dat de Arnhemmers trots op zichzelf konden zijn na de 1-0-zege op Tottenham Hotspur in de Conference League. ,,Als je naar de hele wedstrijd kijkt, denk ik dat we de overwinning verdienden”, zei de trainer bij ESPN. ,,Je kon zien dat dit team van Tottenham niet gewend was om 90 minuten te spelen. Als de wedstrijd langer duurde, konden er kansen voor ons komen. Gelukkig hebben we Maxi Wittek”, zei de coach over de matchwinner. ,,1-0 tegen Tottenham Hotspur, dat klinkt goed”, zei Letsch. ,,Dit is een speciale avond voor ons en voor Arnhem. We doen nu helemaal mee in de groepsfase en de volgende wedstrijd is bij Tottenham, ook een mooie wedstrijd. Dit soort avonden is belangrijk voor ons, maar we moeten ook nederig blijven. We moeten geloven in dit soort avonden en dan is het aan ons dat we die vaker hebben.”



Volgens Wittek was er geen sprake van geluk dat de Arnhemmers wonnen van de nummer 5 uit de Premier League. ,,Vanaf het begin hebben we geprobeerd hoog druk te zetten en hebben we laten zien dat we wilden voetballen.” Het doelpunt was volgens de Duitse voetballer ook geen toeval. ,,Daar hebben we op getraind. Als verdedigend team vergeet je de opkomende spelers vaak omdat je op de bal let. Om eerlijk te zijn, was het ook een perfecte voorzet van Eli Dasa. Hij weet me altijd te vinden.”