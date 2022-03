Vitesse vreest breuk met Russische eigenaar: legt Oyf een schuld van 132 miljoen in Arnhem neer?

Vitesse is sinds 2010 in Russische handen. Dat heeft de TOTO KNVB Beker opgeleverd in 2017, de enige prijs in de clubgeschiedenis. Maar bij de eredivisionist is van Arnhemse of Nederlandse zeggenschap geen sprake. En het avontuur heeft ontzettend veel geld gekost. De Russen hebben intussen al 155 miljoen euro in de club gestoken. Zo worden de jaarlijkse verliezen gedekt.