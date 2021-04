Vitesse wint bij FC Twente dankzij dubieuze strafschop Tannane in 95ste minuut

Vitesse staat daardoor voorlopig op gelijke hoogte met nummer drie PSV. De laatste overwinning van FC Twente dateert alweer van 14 februari, toen het met 0-2 won bij Vitesse.



Oussama Tannane maakte vijf minuten in blessuretijd het beslissende doelpunt. Hij mocht aanleggen van 11 meter, nadat Jesse Bosch een lichte overtreding maakte op Maximilian Wittek. De linksback van Vitesse dook gewillig richting de grond en werd daarbij licht aangeraakt, maar Pol van Boekel en Jochem Kamphuis (VAR) waren toch van mening dat een strafschop diep in blessuretijd gerechtvaardigd was. Van Boekel floot de wedstrijd omdat Siemen Mulder volgens de KNVB niet fit genoeg was om te fluiten. Hij slaagde niet voor een conditietest.



Bij Twente-trainer Ron Jans was de woede over de beslissing van Van Boekel na de wedstrijd duidelijk te zijn. ,,Het is gewoon een belachelijke beslissing van Van Boekel. Na de wedstrijd zegt hij tegen mij ‘Kijk maar naar de beelden'. Nou, dat heb ik nu zes keer gedaan en ik vind het iedere keer gekker worden dat hiervoor wordt gefloten. Maar het is ook bizar dat de VAR dan niet ingrijpt.”



Tannane was van mening dat de strafschop volledig terecht was. ,,Ik stond er dicht op en zag dat hij geraakt werd toen ze kruisten. We hebben dit seizoen ook heel vaak geen strafschop gekregen toen we hem wel verdienden, dus ik zou zeker niet zeggen dat we geluk hebben. Dit was gewoon de juiste beslissing,” zei Tannane, die afgelopen week niet in actie kwam bij de nationale ploeg van Marokko. ,,Ook daarom zorgde deze goal voor veel ontlading. Ik wil graag belangrijk zijn voor Vitesse en vanavond is dat gelukt.”



