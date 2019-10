Vitesse wint duel der subtoppers van Utrecht na megablunder Paes

De wedstrijd tussen de twee subtoppers was er uiteraard één met veel ogen op zich gericht. De clubs vochten afgelopen mei in de finale van de play-offs nog om een Europees ticket en toen trokken de Domstedelingen nog aan het langste eind. Wat dat betreft deed FC Utrecht vanavond slechte zaken.

Het begin van de bezoekers was nog zó stormachtig, Gyrano Kerk en Sander van de Streek misten enorme kansen. Toch maakte Vitesse het openingsdoelpunt. Max Clarke kopte binnen uit een hoekschop in een bijzondere openingsfase. Een paar minuten daarvoor klapten alle toeschouwers van het Gelredome de handen stuk voor Vitesse clubicoon Theo Bos, die vandaag 54 jaar zou zijn geworden.

Vitesse had na de treffer lange tijd het initiatief. Tot spelmaker Oussama Tannane – hij droeg net als Vitesse-speler Richiedly Bazoer vorig seizoen nog het rood/wit van FC Utrecht – met een blessure het veld moest verlaten. Want na dat moment maakte niet de thuisploeg, maar FC Utrecht het spel. Op een afstandsknal van Adam Maher, dat onderweg nog door een Vitesse-speler van richting veranderd werd, had doelman Remko Pasveer geen antwoord: 1-1.

Utrecht liet het in de tweede helft liggen. Van de Streek miste opnieuw een enorme kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten. En waar Utrecht misschien wel dé ploeg was die het verdiende om met de punten naar huis te gaan, hielden de Arnhemmers ze in Gelderland. Een schot van Clark werd door spits Matavz op zachte wijze verlengd, maar de jonge Utrecht-goalie Maarten Paes liet de bal door z’n benen glippen. Ondanks een slotoffensief was de ploeg van Van den Brom was daarna niet meer bij machte om een resultaat uit het vuur te slepen.