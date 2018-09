Vitesse wint in Zwolle dankzij twee goals van Matavz

De 0-1 van Tim Matavz werd in eerste instantie geannuleerd vanwege buitenspel, maar na bestudering van de beelden toch goedgekeurd door arbiter Christiaan Bax. Bij de 0-2 profiteerde Matavz van een onhandige terugspeelbal van Younes Namli.



PEC-trainer John van 't Schip greep tijdens de rust in. De coach bracht Stanley Elbers en Gianluca Scamacca voor Namli en Sepp van den Berg en zette Lam terug naar de verdediging. Het zorgde in elk geval voor een PEC Zwolle dat in het begin van de tweede helft meer van zich afbeet en kansjes kreeg. Zo knalde een uithaal van Vito van Crooij uiteen op de vuisten van Vitesse-doelman Eduardo.



Het offensief dat PEC Zwolle vlak na rust inzette, stokte al snel. Geen moment zal Vitesse het gevoel hebben gehad dat de 0-2 voorsprong nog in gevaar ging komen. PEC Zwolle blijft daarmee ploeteren in 2018 en staat nu zestiende in het nieuwe seizoen, nadat het vorig seizoen na de winterstop ook al terugzakte van plek vier naar plek negen. Vitesse staat op een zesde plaats na vijf speelrondes.